В МЧС заявили о ликвидации пожара на овощебазе в Краснодаре

В МЧС России заявили, что спасатели ликвидировали крупное возгорание на овощной базе в Краснодаре. «Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Краснодарском крае», — говорится в Telegram-канале ведомства.
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