Во Владимирской области задержаны десять человек по подозрению в совершении мошенничества в сфере ритуального бизнеса организованной преступной группой в особо крупном размере

Во втором отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Владимирской области возбуждены уголовные дела в отношении десяти лиц, преимущественно проживающих в городе Видном Московской области, по признакам преступления, предусмотренного ч.
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