Зеленский прокомментировал попытки ВСУ войти в Белгородскую область

Юлия Жукова

И вновь Берлин? История повторяется? А может посидим и подождем, когда они развернут свою военную промышленность, укомплектуют склады, обучат войска - и вновь начнут боевые действия против нас, наших детей и внуков? Чтобы сказал Пригожин (если бы был жив)? Посадил бы ореховую рощу во Франции, Великобритании или еще где-нибудь? Или...