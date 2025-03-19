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Зеленский прокомментировал попытки ВСУ войти в Белгородскую область

Зеленский прокомментировал попытки ВСУ войти в Белгородскую область

Президент Украины Владимир Зеленский признал попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) войти в Белгородскую область.

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Комментарии
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Владимир Мелешенко
Гнать их до самого Берлина и Парижа!
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22 час.
Юлия Жукова
И вновь Берлин? История повторяется? А может посидим и подождем, когда они развернут свою военную промышленность, укомплектуют склады, обучат войска - и вновь начнут боевые действия против нас, наших детей и внуков? Чтобы сказал Пригожин (если бы был жив)? Посадил бы ореховую рощу во Франции, Великобритании или еще где-нибудь? Или...
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22 час.
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