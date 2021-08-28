Кто ж его посадит, он же мигрант: 282 статья для русских или для виновных

Медвежий уголПолитикаКто ж его посадит, он же мигрант: 282 статья для русских или для виновных Такое ощущение, что в России и поныне существуют два отдельных Уголовных кодекса – для русских и для всех остальных.Вернуться к статье133НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДомнинИнтересно только для понимания мышления дилетанта. Проблема не в УК, а в коррупции, которая расцвела с "легкой руки" Путина.Андрей БедныйПри Путине за коррупцию сажать начали, а расцвет ее был во времена Ельцина - не помню ни одного случая за правление ЕБНа чтобы посадили чиновника за коррупцию.Алекс ИвановТак борись с ней, а не по "клаве" стучи.Владимир ДомнинМасштаб был другой в 90-ые. Например, Миша 2%, означает откат в 2%. При Путине откаты увеличились на порядок и стали достигать 30%. А сажают в процентном отношении одинаково.Сергей РоссиКак ты? НаучиАлекс ИвановА зачем?АНГЕЛ АНГЕЛВсе делается специально для уничтожения Российского народа...Саша ПанкратьевНадо писать РУССКОГО, а не российского народа !!!VOValdemaras OrlauskasА чего ждать от российского (не русского) правительства, если оно подавило Русскую весну и как-то спокойно приняло убийства русских лидеров ополчения Донбасса, а также обвинения в ООН Украины русских россиян, помогавшим восставшему Донбассу?Саша ПанкратьевНаша власть защищает кого угодно, только не РУССКИХ !!!СергейСергейСергейУ меня то же комментарий скрыт... Или пи-пи-пи-пи....Комментировать
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