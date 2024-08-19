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Мозес принёс ФК "Краснодар" победу в матче над "Пари НН", оформив дубль за четыре минуты

Мозес принёс ФК "Краснодар" победу в матче над "Пари НН", оформив дубль за четыре минуты

По итогам встречи "быки" занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками.ФК "Краснодар" обыграл "Пари НН" в матче пятого тура чемпионата России со счётом 2:1.

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