Китайские СМИ: русские решили проблемы с долгом перед КНР, чем разозлили США

Politiki.net Во времена развала и лихолетья 90-х годов, когда Союз "приказал долго жить", а молодая демократическая поросль российских политиков, деребанили остатки Отечества - Китай напомнил, находящимся "в эйфории от вседозволенности млодореформаторам" о имеющихся перед ним долгах.