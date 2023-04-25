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В четыре областях Украины прозвучала воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена на территории Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины сегодня утром.

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