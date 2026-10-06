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Царьград

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Травников и глава Ферганской области осмотрели заводы и логистические центры

Травников и глава Ферганской области осмотрели заводы и логистические центры

Андрей Травников и глава Ферганской области Хайрулло Базаров осмотрели 5 октября строящиеся логистические центры, тепличные хозяйства и текстильные предприятия в Ферганской и Андижанской областях.

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