Профильный комитет ГД не поддержал запрет абортов в частных клиниках

Global Look Press/Tatiana Morozova/Russian Look Комитет Госдумы по охране здоровья изучил позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций и пришел к заключению, что у россиян должно остаться право выбора врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности, сообщила газета "Ведомости" в понедельник, 18 декабря.