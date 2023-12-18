Профильный комитет ГД не поддержал запрет абортов в частных клиниках

Global Look Press/Tatiana Morozova/Russian Look Комитет Госдумы по охране здоровья изучил позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций и пришел к заключению, что у россиян должно остаться право выбора врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности, сообщила газета "Ведомости" в понедельник, 18 декабря.
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