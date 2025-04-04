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Аргументы и Факты

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Вэнс заявил об ошибочности мнения политиков ЕС касаемо угрозы со стороны РФ

Вэнс заявил об ошибочности мнения политиков ЕС касаемо угрозы со стороны РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с телеканалом Newsmax выразил мнение, что реальные угрозы для Европы кроются не во внешней политике, а во внутренних кризисах, несмотря на утверждения европейских лидеров о России как основном вызове.

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