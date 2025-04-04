Вэнс заявил об ошибочности мнения политиков ЕС касаемо угрозы со стороны РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с телеканалом Newsmax выразил мнение, что реальные угрозы для Европы кроются не во внешней политике, а во внутренних кризисах, несмотря на утверждения европейских лидеров о России как основном вызове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии