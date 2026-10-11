Пьяный водитель без прав устроил ДТП с пострадавшим ребенком под Челябинском

В Каслинском районе Челябинской области 10 октября на трассе между поселками Аракуль и Вишневогорск 38-летний водитель ВАЗ-2109 в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком HOWO.
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