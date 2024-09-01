В Тульской области уничтожили три украинских БПЛА

В ночь на воскресенье в Тульской области дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщает региональное министерство по безопасности.
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