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В Тульской области уничтожили три украинских БПЛА

В Тульской области уничтожили три украинских БПЛА

В ночь на воскресенье в Тульской области дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщает региональное министерство по безопасности.

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