Рязанцев приглашают встретить Новый год на богослужении в кремле

Как сообщили нам в Рязанской епархии, начнется богосложение начнется в полуночь. Напомним: и 31 декабря, и 1 января приходятся на Рождественский пост, поэтому многие верующие отказываются от шумных праздников.
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