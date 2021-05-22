В 1 армии ПВО-ПРО прошли сборы руководящего состава

Целью являлось совершенствование знаний и практических навыков должностных лиц по вопросам подготовки подчиненных соединений и воинских частей к выполнению задач по предназначению в современных условиях с учетом результатов подготовки зимнего периода обучения.
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