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В 1 армии ПВО-ПРО прошли сборы руководящего состава

В 1 армии ПВО-ПРО прошли сборы руководящего состава

Целью являлось совершенствование знаний и практических навыков должностных лиц по вопросам подготовки подчиненных соединений и воинских частей к выполнению задач по предназначению в современных условиях с учетом результатов подготовки зимнего периода обучения.

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