Фото: yaplakal.com 2 дня назад 3,8K прочитали Все-таки интересные люди руководят европейскими странами.
Макрон дерзнувший нахамить и поставить ультиматум Путину, уже пожалел о своих словах. Вся Европа покатывается со смеху.
Комментарии
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Лев Добрый
Да пошёл этот лягушатник в задницу, мы в Нормандии не высаживались, поэтому обойдёмся без Нормандии!🤠😜👍😎
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14 час.
владимир
👍👍👍
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14 час.
ВГ
Виктор Гутман
Мы в Нормандии действительно не высаживались, однако этот десант нам пришлось срочно спасать. Надо помнить и напоминать всяким тупоголовым макронам, что высадившийся десант под ударом гитлеровцев оказался под реальной угрозой уничтожения и Ставке во главе со Сталиным пришлось срочно менять свои планы, причем, с ущербом для своих войск, чтобы этот десант спасти. И еще. В отличие от этого тупоголового субъекта, заигравшегося в наполеончика, настоящий Наполеон был не только выдающимся военачальником, но и умнейшим человеком и политическим деятелем: больше чем своими победами на полях сражений он гордился тем, что разработал первую Конституцию Франции.
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13 час.
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