ВГ

Виктор Гутман

Мы в Нормандии действительно не высаживались, однако этот десант нам пришлось срочно спасать. Надо помнить и напоминать всяким тупоголовым макронам, что высадившийся десант под ударом гитлеровцев оказался под реальной угрозой уничтожения и Ставке во главе со Сталиным пришлось срочно менять свои планы, причем, с ущербом для своих войск, чтобы этот десант спасти. И еще. В отличие от этого тупоголового субъекта, заигравшегося в наполеончика, настоящий Наполеон был не только выдающимся военачальником, но и умнейшим человеком и политическим деятелем: больше чем своими победами на полях сражений он гордился тем, что разработал первую Конституцию Франции.