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Аналитик Пикин: санкции ЕС не помешают дизельной сделке России и США

Аналитик Пикин: санкции ЕС не помешают дизельной сделке России и США

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин выразил мнение, что европейские санкции не смогут помешать реализации договорённостей России и США по дизельному топливу, поскольку соглашение затрагивает двусторонние экономические отношения.

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