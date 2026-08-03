В сети распространяют поддельный указ губернатора Воронежской области об убежищах

В воронежских пабликах и чатах начали распространять документ, который выдают за указ губернатора Воронежской области об обязательном переоборудовании подвалов организаций в убежища за их собственный счет.
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