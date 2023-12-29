«Брат 2»: съемки сцены в бане

Данила Багров отдыхает со своими друзьями в известных Сандунах. Банный комплекс в фильме мы можем увидеть во всей своей красе — шикарный бассейн, колонны, скульптуры, скамьи и множество мраморных столиков по периметру.
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