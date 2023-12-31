Музыканты выступили в зоне СВО на Купянском направлении

Музыканты из Западного военного округа провели выступление для военных 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» на купянском направлении в зоне спецоперации, как сообщили представители Министерства обороны России.
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