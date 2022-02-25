НАТО созывает саммит по ситуации на Украине

Североатлантический альянс обсудит ситуацию вокруг Украины на саммите, который созывает в пятницу. Как пишет «Интерфакс», в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить военную операцию на Украине и пойти по пути переговоров.