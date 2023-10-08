Ефимов: Каждый девятый промышленник России живет и работает в Москве

В Москве накануне Дня московской промышленности наградили благодарственными письмами за личный вклад в развитие промышленности города, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семьи, работающие на 30 столичных предприятиях.
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