Моравецкий заявил, что Европа «беззуба» перед Россией и Китаем

Европа слаба и беззуба перед Россией и Китаем и должна объединиться против них, заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 12 апреля, выступая на марше по случаю 1000-летия Королевства Польского в Варшаве, сообщает портал wPolityce.