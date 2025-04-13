Моравецкий заявил, что Европа «беззуба» перед Россией и Китаем

Европа слаба и беззуба перед Россией и Китаем и должна объединиться против них, заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 12 апреля, выступая на марше по случаю 1000-летия Королевства Польского в Варшаве, сообщает портал wPolityce.
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