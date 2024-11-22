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Заявление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о БРСД "Орешник"

Обращение президента России Владимира Путина. Главное: 19 ноября 6 ракет ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях; Цели противником после ударов не достигнуты; Конфликт приобрёл элементы глобального характера; РФ нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении; Российские военные 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности "Орешник"; Новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду, существующие системы ПРО противника их не перехватывают; Путин назвал применение "Орешника" ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности В Днепропетровске Россией был поражён комплекс, который производит в том числе ракетную технику; Россия будет заранее предупреждать мирных жителей в случае применения таких систем, как «Орешник».

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