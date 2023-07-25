Маршрут перестроен: как кемеровчанам не опоздать на работу после закрытия моста?

К новому маршруту сегодня привыкают кемеровчане. На капитальный ремонт полностью закрыли Университетский мост – это главная транспортная артерия города, и конечно, в утренние часы водителям стоит выезжать раньше, чтобы не опоздать на работу.
К новому маршруту сегодня привыкают кемеровчане. На капитальный ремонт полностью закрыли Университетский мост – это главная транспортная артерия города, и конечно, в утренние часы водителям стоит выезжать раньше, чтобы не опоздать на работу.
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