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Маршрут перестроен: как кемеровчанам не опоздать на работу после закрытия моста?

Маршрут перестроен: как кемеровчанам не опоздать на работу после закрытия моста?

К новому маршруту сегодня привыкают кемеровчане. На капитальный ремонт полностью закрыли Университетский мост – это главная транспортная артерия города, и конечно, в утренние часы водителям стоит выезжать раньше, чтобы не опоздать на работу.

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