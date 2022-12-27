Алаудинов: С начала СВО Украина потеряли 200 тысяч солдат

Потери украинской армии после начала специальной военной операции РФ составили 200 тысяч человек. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
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