Отстранили от должности министра и зампреда по ЖКХ в Приморье

В Приморье продолжается формирование нового состава правительства края. Свои посты покинули заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко и министр жилищно-коммунального хозяйства Владимир Бабич.
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