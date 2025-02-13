1 миллион рублей на приобретение жилья получат студенты при рождении ребёнка в Крыму

Фото: Наталья СомоваВ ходе заседания Комитет Госсовет Крыма по социальной политике поддержал проект закона «О региональном студенческом (семейном) капитале в Республике Крым», подготовленный министерством труда и социальной защиты РК.
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