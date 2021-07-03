Происшествия

5 подписчиков

В свой профессиональный праздник сотрудники Ардонской Госавтоинспекции Северной Осетии побывали в гостях у детей, отдыхающих в летнем пришкольном лагере.

В рамках ежегодной акции «Каникулы с Общественным советом», а также государственной программы «Десятилетия детства», автоинспекторы Ардонского района совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних встретились с мальчишками и девчонками из летнего лагеря школы №4 города Ардона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх