В свой профессиональный праздник сотрудники Ардонской Госавтоинспекции Северной Осетии побывали в гостях у детей, отдыхающих в летнем пришкольном лагере.

В рамках ежегодной акции «Каникулы с Общественным советом», а также государственной программы «Десятилетия детства», автоинспекторы Ардонского района совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних встретились с мальчишками и девчонками из летнего лагеря школы №4 города Ардона.
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