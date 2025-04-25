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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский сделал шатаут в игре плей-офф с «Тампой», став 1-й звездой: 19 сэйвов из 19

Сергей Бобровский признан первой звездой матча 1-го раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (2:0, 2-0). Вратарь «Флориды» отразил все 19 бросков в этой игре.

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