Страна и люди
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Страна и люди

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Д-30 уничтожили натовский комплекс РЭБ на Южно-Донецком направлении

Д-30 уничтожили натовский комплекс РЭБ на Южно-Донецком направлении

Расчеты орудий Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) натовского производства и расположенный рядом склад артиллерийских боеприпасов на Южно-Донецком направлении.

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