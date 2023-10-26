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Казахская элита ведет политику против региона и собственного народа. Мнение

Казахская элита ведет политику против региона и собственного народа. Мнение

Казахская элита сильно зависит от Запада и поэтому проводит политику против среднеазиатского региона и собственного народа, заявил итальянский аналитик Vision & Global Trends Фабрицио Виельмини в отчете о ситуационном анализе на тему «Проект „Большой Центральной Азии“ и преемственность американской региональной стратегии», 18 октября опубликованном Центром евроазиатских исследований ИМИ МГИМО и Центром евразийских исследований СПбГУ на портале Ia-centr.

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