Ноябрян старшего возраста приглашают в творческие объединения

Центр досуга «Нефтяник» приглашает ноябрян старшего возраста в творческие объединения. В рамках проекта «Ямальское долголетие» женщины от 55 лет и мужчины старше 60 могут бесплатно посещать занятия по вокалу, хореографии и театральному искусству.