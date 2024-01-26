Ноябрян старшего возраста приглашают в творческие объединения

Центр досуга «Нефтяник» приглашает ноябрян старшего возраста в творческие объединения. В рамках проекта «Ямальское долголетие» женщины от 55 лет и мужчины старше 60 могут бесплатно посещать занятия по вокалу, хореографии и театральному искусству.
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