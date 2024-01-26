Самые Свежие Но...
Главные новостиПрямая трансляцияМИГ ТВВКонтакте
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ноябрян старшего возраста приглашают в творческие объединения

Ноябрян старшего возраста приглашают в творческие объединения

Центр досуга «Нефтяник» приглашает ноябрян старшего возраста в творческие объединения. В рамках проекта «Ямальское долголетие» женщины от 55 лет и мужчины старше 60 могут бесплатно посещать занятия по вокалу, хореографии и театральному искусству.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх