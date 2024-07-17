«Звонилки» Digma поразил вирус, без спроса управляющий СМС

Вирусы пишутся не только для смартфонов и могут быть внедрены даже в недорогие кнопочные телефоны. В телефонах производителя Digma обнаружилась уязвимость, которой воспользовались в своих целях киберпреступники.
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