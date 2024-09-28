Папа римский Франциск исключил 10 членов католического движения в Перу

Десять членов влиятельного перуанского католического движения, распространившегося по всей Латинской Америке и США, были исключены из его состава папой римским Франциском за физическое и духовное насилие по итогам масштабного расследования.
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