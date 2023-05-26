Кредитный рейтинг США оказался под угрозой понижения

Тупик с потолком долга США достиг критической стадии — кредитный рейтинг страны AAA находится под угрозой, что может повлиять на стоимость долговых ценных бумаг казначейства на триллионы долларов.
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