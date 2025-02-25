Хоккеисты «Ижстали» уступили «Ростову» в напряженном матче

Ростов-на-Дону. Ростовская область. В рамках выездной серии ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» провел напряженный матч против «Ростова», окончившийся завершился победой хозяев льда в овертайме со счетом 4:3.
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