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Работодатели рассказали об отношении к соискателям без образования

Работодатели рассказали об отношении к соискателям без образования

Больше половины работодателей (62 процента) не берут сотрудников без высшего образования, если в описании вакансии указано, что оно необходимо, следует из исследования Русской школы управления (РШУ) и рекрутинговой компании get experts.

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