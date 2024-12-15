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Закат мехового бизнеса: Европа отворачивается от модных стандартов

Закат мехового бизнеса: Европа отворачивается от модных стандартов

Европейская меховая промышленность сталкивается с серьезным кризисом. Согласно отчету бельгийской зоозащитной организации GAIA, количество ферм, занимающихся разведением пушного зверя, снизилось на 75% с 2018 года.

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