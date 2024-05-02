«Спрогнозировать такой высокий подъем рек было и можно, и нужно»

Спрогнозировать масштабное половодье, которое случилось в 2024 году, помешала совокупность причин, объяснил в интервью «Известиям» начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Сергей Беднарук.
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