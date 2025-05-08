Белоусов: более 330 участников спецоперации удостоены звания Героя России

Свыше 400 тысяч военных получили государственные награды Звания Героя Российской Федерации были удостоены более 330 военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции, заявил министр обороны страны Андрей Белоусов.
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