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«Биллс» подписали трех футболистов, включая ресивера Чейза Клейпула

«Баффало Биллс» в пятницу подписали контракты с тремя игроками. Состав команды из штата Нью-Йорк пополнили ресивер Чейз Клейпул, лайнбекер Дейон Джонс и ди-энд Дэуэйн Смут.

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