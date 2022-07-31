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Глава Минобороны Турции Акар заявил, что первое судно готово к отгрузке украинского зерна

Глава Минобороны Турции Акар заявил, что первое судно готово к отгрузке украинского зерна

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым сообщил о завершении технических работ по отгрузке первого судна с зерном в Черном море.

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