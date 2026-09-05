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Спорт Уик-Энд

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Источник: «Спартак» отвалился. Дегтев перейдет из «Сочи» в «Зенит»

Источник: «Спартак» отвалился. Дегтев перейдет из «Сочи» в «Зенит»

Сегодняшний матч с «Нижним» стал последним для Александра Дегтева в стане «барсов». Скорее всего, по моим данным, он перейдет в «Зенит».

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