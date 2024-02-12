Проблемные арендаторы испортили квартиру певицы Анны Калашниковой

Певица и светская львица Анна Калашникова рассказала о своем опыте сдачи квартир в аренду. В эфире передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ она призналась, что неоднократно сталкивалась с недобросовестными постояльцами.
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