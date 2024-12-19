Пушилин: ВС РФ с тяжелыми боями продвигаются вперед в Дзержинске

Также замечен прогресс у Красноармейска и Димитрова Российская армия с тяжелыми боями продвигается вперед в Дзержинске, также есть прогресс у Красноармейска и Димитрова, рассказал в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
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