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У «Реала» при Моуринью 4 победы и поражение от «Бетиса»

«Реал» выиграл 80% матчей после возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера. Сегодня мадридцы одолели «Интер» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов – 2:1.

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