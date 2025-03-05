Лукашенко рассказал, как не допустил Пригожина «к ядерной кнопке»

Игорь Кузнецов

Я понимаю что сознание собственной значимости не всегда нужно демонстрировать. В данном случае Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил6 «Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке». Это же для западных обывателей. И себя возвеличил (или это добавлено) что вовремя понял что он "стремился захватить ядерное оружие в ходе мятежа в июне 2023 года..., что это вызывало беспокойство не только в России, но и в западных странах". Успокойтесь на Западе, "кнопка" в руках надёжного и разумного человека - можно и так трактовать его слова.