РБК Белорусский президент Александр Лукашенко смог убедить основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина остановить продвижение колонн в 2023 году, объяснив, что тот не добьется своих целей по захвату «ядерной кнопки».
Лукашенко рассказал, как не допустил Пригожина «к ядерной кнопке»
Комментарии
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Александр Максимов
Не поддерживай болтуна. ему пора провериться у психиатра.
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7 час.
Игорь Кузнецов
Я понимаю что сознание собственной значимости не всегда нужно демонстрировать. В данном случае Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил6 «Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке». Это же для западных обывателей. И себя возвеличил (или это добавлено) что вовремя понял что он "стремился захватить ядерное оружие в ходе мятежа в июне 2023 года..., что это вызывало беспокойство не только в России, но и в западных странах". Успокойтесь на Западе, "кнопка" в руках надёжного и разумного человека - можно и так трактовать его слова.
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Сволота всякая наговаривает на человека,когда его убили!
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4 час.
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