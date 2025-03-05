Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Лукашенко рассказал, как не допустил Пригожина «к ядерной кнопке»

Лукашенко рассказал, как не допустил Пригожина «к ядерной кнопке»

РБК Белорусский президент Александр Лукашенко смог убедить основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина остановить продвижение колонн в 2023 году, объяснив, что тот не добьется своих целей по захвату «ядерной кнопки».

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Комментарии
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Александр Максимов
Не поддерживай болтуна. ему пора провериться у психиатра.
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7 час.
Игорь Кузнецов
Я понимаю что сознание собственной значимости не всегда нужно демонстрировать. В данном случае Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил6 «Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке». Это же для западных обывателей. И себя возвеличил (или это добавлено) что вовремя понял что он &quot;стремился захватить ядерное оружие в ходе мятежа в июне 2023 года..., что это вызывало беспокойство не только в России, но и в западных странах&quot;. Успокойтесь на Западе, &quot;кнопка&quot; в руках надёжного и разумного человека - можно и так трактовать его слова.
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Сволота всякая наговаривает на человека,когда его убили!
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4 час.
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