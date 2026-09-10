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Компании Андрея Кончаловского показали убытки свыше 20 млн рублей за 2025 год

Компании Андрея Кончаловского показали убытки свыше 20 млн рублей за 2025 год

За 2025 год две компании режиссёра Андрея Кончаловского зафиксировали убытки, суммарно превысившие 20 млн рублей.

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