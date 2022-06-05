Хороший злак: Анкара и Москва обеспечат коридор для зерна из Одессы

Москва согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы: в территориальных водах соседней страны разминированием будут заниматься турецкие военные, они же будут сопровождать корабли до нейтральных вод.
Москва согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы: в территориальных водах соседней страны разминированием будут заниматься турецкие военные, они же будут сопровождать корабли до нейтральных вод.
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