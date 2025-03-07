ВЕСНА! Вместе со снегом традиционно сошел и асфальт. МБУ "Хозяйственная служба и благоустройство" производит временную засыпку опасных ям на дорожном покрытии щебнем.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВЕСНА! Вместе со снегом традиционно сошел и асфальт. МБУ "Хозяйственная служба и благоустройство" производит временную засыпку опасных ям на дорожном покрытии щебнем.